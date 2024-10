Calcio Serie D Disastro Fezzanese Arrivano due rinforzi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’assenza di quattro titolari ha pesato sulla brutta prestazione della, sconfitta 2-0 dal campo del Terranuova Traiana (alla prima vittoria stagionale) e ultima in classifica con un solo punto. "Il Terranuova ha dimostrato di meritare la vittoria – sottolinea il tecnico Cristiano Rolla – ci è stato superiore in tutto sia dal punto di vista fisico che tecnico e mentale. Dopo un primo temposo, nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa ma è stata una reazione solo di nervi. Il risultato è più che giusto e poteva andare anche peggiore. Un grosso passo indietro rispetto alle partite precedenti e per la verità non me lo aspettavo. Il campionato è questo ed abbiamo dimostrato di non essere all’altezza in questo momento, dobbiamo lavorare tanto e cercare di unirci e uscire da questa situazione".