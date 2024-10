BlackRock e non solo Meloni cerca investimenti Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ieri Giorgia, presidente del Consiglio, ha ricevuto a Palazzo Chigi Larry Fink, presidente e amministratore delegato del fondo d’investimento statunitense, il più grande gestore di capitali del mondo che in Italia vantache superano i dieci miliardi. La scorsa settimana il governo ha dato l’ok all’ingresso del fondo in Leonardo con il 3%. Il colloquio fa seguito alla partecipazione del manager Fink all’evento tenutosi lo scorso giugno nel corso del vertice G7 di Borgo Egnazia sulla Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) co-presieduto dae dal presidente statunitense Joe Biden.