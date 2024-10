Ambientalisti di nuovo davanti alla raffineria Sabato manifestazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Non retrocedono glie confermano l’appuntamento di, alle 15.30,per una nuova. Lo hanno chiarito Comitato Mal’Aria e Ondaverde, in una nota nella quale hanno riassunto i contenuti dell’udienza di giovedì scorso, dedicatadiscussione conclusiva del pubblico ministero e delle difese delle parti civili del primo processo a carico dellaper il reato di inquinamento ambientale colposo e le esalazioni tra il 2013 e il 2018. "La notizia più importante e negativa è che il pm ha chiesto l’assoluzione per inquinamento ambientale e il non doversi procedere per le altre accuse perché ormai prescritte", hanno detto, ripercorrendo l’iter delle indagini preliminari. "Ne dobbiamo prendere atto, per forza, in attesa della sentenza del giudice".