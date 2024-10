A Montreal inseguendo la poesia di Cohen

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024)Non c’è una crepa, ma tra le fronde dei due alberi che osservano fieri la lapide i raggi del sole riescono a filtrare e arrivano a picco proprio sulla tomba di Leonard. Lui è sepolto nel cimitero ebraico Shaar Hashomaym di. Non distante dal Mount Royal che si staglia sulla città, in cui nacque. E la vita diè praticamente tutta raccolta in un fazzoletto di una manciata di chilometri. Partendo dalla fine, la sepoltura avvenuta nel 2016, per arrivare all’inizio: ottandue anni prima. Trovare la tomba dinel cimitero ebraico dinon è difficile. Si entra, basta girare il proprio sguardo sulla destra e non farsi distrarre da le tante lapidi con scrittoa sinistra e poco dopo all’orizzonte si vedono pietre impilate, fin dove è possibile per restare in equilibrio.