Una gara equilibrata FolloGavo pari giusto

(Di lunedì 30 settembre 2024) Termina sull’1-1 l’incontro tra Figline e Follonica Gavorrano, con entrambe le reti segnate nella prima frazione di gioco, con lache si accende soprattutto dopo la mezz’ora. Al 29’ bella iniziativa di Kernezo sulla sinistra e ottima palla per la testa di D’Este, che non trova la porta con Pagnini che controlla la sfera uscire fuori dai pali. Al 31’ l’arbitro assegna poi un calcio di rigore al Figline dopo un’azione in ripartenza. Mugelli si presenta dal dischetto e batte Antonini, portando i padroni di casa in vantaggio. Il Follonica Gavorrano prova a reagire dopo lo svantaggio. Al 38’ ci prova Kernezo dalla distanza: l’esterno carica il destro ma la palla termina lontano dalla porta. Un minuto più tardi Tatti in slalom serve poi D’Este, che tenta un diagonale su cui è bravo Pagnini ad intervenire.