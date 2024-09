Uccide il fratello maggiore a coltellate e ne ferisce un altro a coltellate Fermata una 65enne

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ha ucciso aune ne ha ferito un. È quello che è successo ieri sera – 29 settembre – a Ciampino (Roma). Per l’omicidio e l’aggressione è statauna donna di 65 anni, Amelia Tufano. Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri di Campino e della compagnia di Castel Gandolfo, la– affetta da problemi psichici – ha accoltellato a morte il, Pasquale Tufano, che era il suo amministratore di sostegno. L’della donna, intervenuto per cercare di bloccarla, è rimasto ferito, ma fortunatamente si è salvato. In casa con i tre fratelli c’era anche la madre anziana allettata, che è rimasta illesa. In casa è stato trovato e sequestrato il coltello da cucina. In passato, secondo una prima ricostruzione, c’erano state discussioni.