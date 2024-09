The Penguin | il regista racconta il secondo episodio la scelta sorprendente di Colin Farrell

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 30 settembre 2024) The: ilil, ladiThe(la nostra recensione) è arrivato a soli due episodi da questa settimana, ed è già partito in modo esplosivo – ma avremmo dovuto aspettarci qualcosa di meno da Oz Cobb () che mira a scalare la vetta della spietata famiglia mafiosa dei Falcone? Rovesciare uno dei più potenti imperi criminali di Gotham, però, non è una cosa che si fa dall’oggi al domani, e nell’di questa settimana, “Inside Man”, diretto da Craig Zobel e scritto da Erika L. Johnson, Oz è costretto a diventare creativo quando il suo piano originale di lavorare con il nemico numero uno dei Falcone va a monte.