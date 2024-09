Spray al peperoncino al supermercato a Rimini | panico tra le corsie del Conad

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 – Momenti ditra ledelCity di viale Tiberio a San Giuliano. Due giovani di origine nordafricana sono entrati nel tardo pomeriggio di ieri nele hanno incominciato ad aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali: sorpresi mentre probabilmente stavano per commettere un furto, sono tornati poco dopo e - per dispetto - uno di loro avrebbe tirato fuori delloalincominciando a spruzzarlo in aria. Qualcuno, tra i dipendenti e i clienti del negozio, si è sentito leggermente male, accusando bruciore agli occhi e alla gola. Sul posto è accorsa a sirene spiegate la polizia di Stato, insieme ad ambulanze e automedicalizzate del 118. Gli agenti hanno fermato i due ragazzi, entrambi minorenni e con precedenti, e li hanno accompagnati in Questura per accertamenti.