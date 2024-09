Spal Casella chiede scusa ai tifosi | squadra senza anima

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il direttore dell’area tecnica della, Alexè intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta con la Virtus Entella, restando quindi al penultimo posto in classifica, perreai. “E’ doveroso da parte mia essere qui in conferenza perreai: questa sera la prestazione non è stata all’altezza. In questa partita sono mancate intensità e carattere, sono basilari. Se si giocanon si va da nessuna parte – ha dichiarato il Direttore– Oggi abbiamo una proprietà a cui rendere conto e una piazza da guardare negli occhi, indipendentemente dal modulo e dalla tattica. Per poterlo fare però dobbiamo essere in grado di poter dire, a fine partita: “oggi ho dato tutto”. Per uscire da questa situazione bisogna avere cuore, il resto è una conseguenza; quindi, ognuno di noi si deve guardare dentro e deve tirar fuori le motivazioni.