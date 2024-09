Škriniar Inzaghi Fedez & C Tutti i vip che orbitavano nella galassia ultras

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 30 settembre 2024) I giocatori Milane Davide Calabria. L’allenatore nerazzurro Filippo. Ma anche il cantante Federico Lucia, in arte. Sono solo alcuni dei nomi “vip” che in un modo o nell’altro si leggono nelle 568 pagine dell’ordinanza del Gip milanese Domenica Santoro che ha decapitato le cupole del tifo organizzato di Inter e Milan. Nessun “vip” è indagato Nessuno dei predetti “vip” è indagato (“nessun tesserato e nessun dirigente delle due società è indagato, perché c’è una forma di sudditanza e non di complicità”, ha spiegato il procuratore di Milano, Marcello Viola), tuttavia il gip annota a proposito degli arrestati di fede rossonera: “emergono () collegamenti con settori del mondo dello spettacolo (anch’essi, ad avviso di chi scrive, da meglio verificareloro intensità econnotazione finalistica)”.