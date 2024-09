Sinner a Pechino | Un momento difficile ma vado a testa alta So di non aver fatto nulla di male

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 – Si scrive, si legge ricorso Wada. Il numero uno al mondo continua a far parlare il campo (oggi ha conquistato la semifinale del torneo Atp dioggi, battendo in due set Jiri Lehecka), ma è inevitabile che l’attenzione vada a questioni che poco hanno a che fare con il tennis giocato. La decisione dell’Agenzia mondiale antidoping di impugnare l’assoluzione dell’Itia (Tennis Integrity Agency) sul caso Clostebol, continua a turbare il sonno del campione azzurro. Che non nega l’apprensione. "Non è una situazione in cui mi fa piacere trovarmi, è delicata ee anche diversa – ha ammesso nella conferenza stampa dopo il match contro il ceco – Di certo ho passato notti insonni in questo periodo e adesso ancora una volta non sarà facile”.