Sicurezza sul lavoro da martedì al via la patente a crediti | ecco come funziona

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) Entra in vigore1 ottobre la cosiddetta ‘’ sullasulper imprese e lavoratori che lavorano nei cantieri. Si parte con 30, che possono arrivare fino a 100 in caso di comportamenti virtuosi, mentre se si violano norme disi perderanno punti: sotto i 15 il cantiere non potrà essere operativo. Chi riguardachiarito da una circolare dell’Ispettorato del, sono tenuti al possesso della“le imprese e i lavoratori autonomi” che operano nei cantieri “temporanei o mobili” “ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”. Sono quindi esclusi per esempio architetti, ingegneri, geometri.