Sessant’anni di fascino per l' attrice umbra icona internazionale e musa capace di reinventarsi in mille ruoli

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il tempo, per Monica Bellucci, sembra essersi fermato in un abbraccio gentile, preservandone intatta la grazia e il magnetismo che da sempre la contraddistinguono. La diva italiana compie 60 anni, celebrando una carriera straordinaria che l’ha portata dalle passerelle di moda ai più prestigiosi set cinematografici internazionali. Da ragazza cresciuta nel borgo di San Giustino, in Umbria, a star globale, Monica ha attraversato gli ultimi decenni con la stessa eleganza senza tempo che la rende un’di bellezza e talento.