Scendono dall’altare e vanno a fare visita alla nonna in una comunità per anziani La bella storia dalla provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un Matrimonio Diverso: Sposi inperdi Aprilia Un matrimonio speciale si è celebrato ad Aprilia in maniera insolita e toccante. Dopo il tradizionale “sì” in chiesa, una giovane coppia di sposi ha deciso di condividere la gioia del loro giorno speciale con gli ospiti dellaperdi Villa Sihem. Non solo una cerimonia per familiari e amici, ma anche un pomeriggio dedicato a portare sorrisi e affetto a chi più ne ha bisogno. Festeggiamenti e Gesti di Cuore per ladi Villa Sihem Subito dopo il matrimonio, la coppia ha fattostruttura per, accompagnata dai propri familiari. Marito e moglie non hanno voluto far mancare la propria presenza aGrazia, che vista l’età e la situazione di salute, non era in grado di allontanarsi dstruttura sanitaria.