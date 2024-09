Ripartono i corsi di teatro di Laboratori Permanenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Arezzo, 30 settembre 2024 –prosegue l’attività didattica in Valtiberina proponendo una serie diper professionisti e principianti nella sede di Sansepolcro, con la Direzione Artistica e Didattica di Caterina Casini. Un primo incontro esplicativo, per i già iscritti e gli interessati, si svolgerà lunedì 14 ottobre alle ore 18.30 presso la sala di vetro del nostro spazio a Campaccio, Sansepolcro: verranno presentati i, saranno illustrati i programmi, le varie attività proposte e le metodologie. Per questo nuovo anno accademicodisporrà di spazi più ampi in cui poter svolgere i propri