Politano sta diventando il Callejon di Conte Aspettando Lukaku

(Di lunedì 30 settembre 2024) FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 6° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25 Sta lassù nel suo sorriso a guardare tutti di sotto. È il Napoli del Feroce Salentino, bellezza. Tutto il resto è già poesia. Pochi minuti e la partita diventa ovvia e inutile. Segna per primo Polinapoli. Che per il tecnico leccese è un po’ quello che fu Lazarilloper Sor Polpetta. Chiude Trinità-Kvara. E il Monza si trasforma in uno sparring partner bollito. Poi vabbè, Bud Spencer Big Rom è ancora un po’ borzacchio. Poi vabbè, c’è stata un po’ una flessione nella ripresa. Però ci manca un rigore abbagliante. Ricordate, se subite un pestone dentro l’area, quello è step on foot. Nel regolamento non esiste. E’ una roba inventata dai tiranni del calcio per poter avere il pieno controllo di una gara. Vittoria significativa.