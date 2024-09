Motocross delle Nazioni 2024 | programma orari tv streaming Si corre in Gran Bretagna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nel week end del 5-6 ottobre si terrà la 77ª edizione del, celebre competizionidue-ruote sullo sterrato in cui i centauriranno in rappresentanza del proprio Paese per conseguire il titolo a squadre. Sarà il tracciato di Matterley Basin, in, a essere teatro della sfida, replicando quanto già era accaduto nel 2006 e nel 2017. Parliamo di 36al via che si contenderanno il Chamberlain Trophy. Ci sarà anche l’Italia, che vinse a Mantova nel 2021 e concluse con uno straordinario terzo posto l’appuntamento dell’anno passato a Ernée, in Francia. Compagine tricolore che si presenterà con Mattia Guadagnini (MXGP), che l’anno scorso fu costretto a saltare questo evento per un infortunio e in questa circostanza vorrà dare il 101%.