Mondiali di ciclismo Pogacar trionfa nella prova in linea e conquista la maglia iridata

(Di lunedì 30 settembre 2024) (Adnkronos) – Tadejvince idi2024 e arricchisce il suo incredibile palmares con la. Lo slovenoindi Zurigo coronando una stagione stellare dopo i successi al Giro d’Italia e al Tour de France.scatta a 100 km da traguardo e vola per oltre 50 km in solitaria. Argento all’australiano Ben O’Connor e bronzo all’olandese Mathieu Van der Poel. “L’attacco a 100 km dal traguardo? La gara stava prendendo una piega che un po’ mi preoccupava, non so cosa mi è passato per la testa ma sapevo che qualcosa dovevo fare: per fortuna ho fatto la cosa giusta”, dice l’iridato. “Dopo il Giro e il Tour ho deciso di concentrarmi su un solo obiettivo e questo poteva essere solo il campionato del mondo.