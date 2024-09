Meteo torna l’estate ma solo per poco | le previsioni per i prossimi giorni

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’autunno, a differenza degli anni scorsi, è già iniziato. A settembre è arrivata la prima ondata di freddo, che ha spazzato via il caldo afoso che ha caratterizzatoscorsa. Pare però che per gli amanti del freddo sia ancora presto per cantare vittoria. Secondo le, sembra che il caldo tornerà in Italia. Quando? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Andrea Capone, l’ex calciatore trovato morto: cosa si sa sulle cause Leggi anche: Musica in lutto, il famoso cantante è morto a 88 anni, leper iGli italiani si sono potuti godere un weekend e un inizio settimana caratterizzati da cieli sereni e sole. La settimana che andrà a cominciare però, vedrà arrivare un peggioramento che porterà piogge e temporali.