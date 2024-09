Lutto nel cinema morto il famoso attore | era malato di cancro | l’annuncio della famiglia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024)nele nella tv, il: la sua battaglia contro ilfinisce così. Ad annunciarlo è il suo manager e impresario che tramite un comunicato stampa fa presentemorte del suo assistito. L’, 76 anni, è stato uno dei più grandi e riconoscibili del panorama internazionale. Non solo, grazie ad una sua grandiosa parte in uno dei film più amatistoria, si è riservato un posto tra i più fenomenali attori di sempre. >> “Addio mito”. Cantante e, si è spento nella sua casa: decine di film e album Stiamo parlando di John David Ashton, l’meglio conosciuto per il ruolo del detective duro e inflessibile nella serie di film Beverly Hills Cop. L’uomo èpacificamente giovedì a Ft. Collins, Colorado, dopo una battaglia contro il, come confermato dal suo manager.