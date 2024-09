L' onirico oroscopo di ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Avete molte domande e poche risposte? Proviamo a darvene alcune con l'di: andiamo! Arietevi spinge a prendere iniziative audaci, ma attenzione: Marte potrebbe farvi saltare come petardi. “La vita è quello che accade mentre sei impegnato a fare altri piani”, disse John Lennon (o era Steve Jobs? Chissà ). Se il vostro, di piano, va a rotoli, ricordate che anche i Beatles hanno avuto i loro momenti di alti e bassi. E soprattutto è sempre utile avere nel cassetto della scrivania un piano B o C, o D. Ecco, ci siamo capiti. Toro Venere vi coccola, ma il portafoglio piange: non fatevi tentare da spese folli con quelle mani bucate che vi ritrovate. “Il vero lusso è vivere con equilibrio”; Gandhi? No, non l'ha detto Gandhi ma Brunello Cucinelli. Poi certo, siamo bravi tutti a parlare di equilibrio dentro un maglione in lana mohair da 1700 euro.