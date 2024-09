L’inchiesta sulle curve di Inter e Milan mette pure Fedez nei guai

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 30 settembre 2024) Caos nel mondo del tifo organizzato È il caos in casa die delle loro. Nelle ultime ore, gli agenti del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, della Squadra Mobile e della S.I.SCO dio stanno eseguendo decine di misure cautelari e decreti di perquisizione. Le accuse sono per delinquere, con l’aggravante del metodo mafioso, estorsione, lesioni ed altri gravi reati. Leggi anche: Tennis, caso Sinner: cosa succede dopo il ricorso Wada? Per il momento si parla di circa quaranta indagati con 19 arresti tra i capi delledi. Nelle indagini è emerso anche il nome di, Si sta cercando di fare luce nel rapporto tra il cantante e Luca Lucci, capo della Curva Sud, arrestato nelle ultime ore e Christian Rosiello, bodyguard die Islam Hagag, noto come ‘Alex Cologno’ e amico dell’artista.