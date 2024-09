L' allenamento ibrido è quello che ti permette di diventare un atleta completo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Avete presente quell'amico che è corre velocissimo ma non sa fare le flessioni? Potrebbe trarre beneficio da un. Lo stesso vale per chi si vanta della sua forza, ma non riesce a fare 5 km di corsa senza fermarsi. L'vi sfida a spingere oltre la vostra zona di comfort e le vostre discipline preferite perunpiù. Non si tratta di essere maestri in ogni esercizio, ma di saper adattare la propria forma fisica a qualsiasi compito. Un giro in bicicletta nel fine settimana? Certo. CrossFit di prima mattina? Ci puoi scommettere. Un giorno di gambe seguito da un circuito di addominali dinamici da cardiopalma? Andiamo. E non è solo per l'élite. Chi non trarrebbe beneficio dall'essere un po' più flessibile? Un po' più in forma? Un po' più forte? Diamo un'occhiata all'ultima tendenza e a ciò che può fare per voi.