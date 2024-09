La poesia inaugura la nuova stagione di Sala Assoli con Mariangela Gualtieri

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 30 settembre 2024) Laè il cuore pulsante delladi– Mestieri e Sentimenti – che prenderà il via venerdì 4 ottobre alle 20.30 con, protagonista di Naturale Sconosciuto (repliche sabato 5 ottobre alle 20.30 e domenica 6 ottobre alle 18.00), un rito sonoro tra mistero e meraviglia. La programmazione 2024-25 comprende voci poetiche di rilievo come quelle di Roberto Bolaño secondo Igor Esposito, Testori, Pasolini e Moscato, tracciando un vero e proprio percorso lirico all’interno di una proposta culturale che mira a far dialogare diverse esperienze artistiche., una delle interpreti più potenti della scena contemporanea, torna sul palco dei Quartieri Spagnoli dopo cinque anni. Naturale Sconosciuto, realizzato con la guida di Cesare Ronconi, esplora il mistero e la bellezza della realtà oltre il visibile.