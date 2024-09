Julia Roberts è più che felice | è entusiasta Ha trovato il lavoro che definisce un privilegio | diventare la voce di Lisa Marie Presley

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ha ottenuto il “della vita”. Non poteva usare parole più entusiastiche per annunciare il prossimo impegno. Uno slancio, a onor del vero, un tantino iperbolico. Eppure questo non è un tratto che appartiene a. Solitamente molto misurata, soprattutto dopo una carriera quarantennale a Hollywood. Cosa può aver provocato tanto entusiasmo in una diva navigata come lei? La proposta di realizzare la versione audiolibro in inglese di From Here to the Great Unknown. Che uscirà il prossimo 8 ottobre. Si tratta dell’autobiografia di, unica e amatissima figlia di Elvis. Il memoir è rimasto incompiuto per la morte improvvisa della cantante. E per questo è stato portato a termine da sua figlia, l’attrice Riley Keough.