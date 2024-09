Inchiesta ultras la Procura di Milano avvia un procedimento di prevenzione nei confronti di Inter e Milan

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nuovi sviluppi sulla vicenda legata alle 19 misure cautelari neidi esponenti delle curve di. Le società non sono indagate, ma ladihato nei loroun cosiddetto “di”. I club dovranno dimostrare, in un contraddittorio, di aver reciso i legami con il mondo ultrà, soprattutto sul fronte della gestione dei biglietti per le partite ufficiali. Altrimenti si potrebbe arrivare, davanti alla Sezione misure didel Tribunale, ad un provvedimento di amministrazione giudiziaria. Lo stadio di San Siro, si legge negli atti, “e le attività economiche connesse sono fuori da ogni controllo di legalità”.