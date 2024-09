Inchiesta ultras il pm Storari | Nessuna denuncia dalle società di Inter e Milan C’è una forma di sudditanza – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Non c’è nessun indagato tra i dirigenti delle, c’è unadi, non complicità compiacente” verso i capi della curva. Così il pm Paoloche insieme all’aggiunta Alessandra Dolci e alla pm Sara Ombra ha coordinato l’indagine relativa alle curve di, sottolineando che nessun dirigente ha sporto. “Qui c’è un problema di carattere organizzativo – ha spiegato – se l’organizzazione non cambia a queste persone destinatarie di misure cautelari, sostituiremo altre persone. Bisogna iniziare a pensare che lo stadio non deve più essere il luogo dove succedono certe cose, ma un posto dove si va ad assistere a uno spettacolo. E questo si può fare solo con l’aiuto della”.