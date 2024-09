Il Mese della Salute del cane | iniziativa gratuita per migliorare il benessere dei nostri amici a quattro zampe

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 30 settembre 2024) Gli animali domestici oggi non sono più semplicemente cani o gatti da accudire, ma veri e propri membrifamiglia. Una trasformazione evidente soprattutto tra i Millennial, con l'85% di loro che li considera familiari a tutti gli effetti. Anche se i Boomer mostrano una leggera distanza con il 67%, il dato complessivo rimane alto: nel 79% dei casi, gli italiani vedono i lorodomestici come parte integrante del nucleo familiare. Il fenomeno dei pet lover è in crescita, con oltre la metà degli italiani (56%) che possiede almeno un amico a, in particolare cani (36%) e gatti (33%). Ed un 20% che desidera averne uno (Fonte: ricerca Changes Unipol, elaborata da Ipsos). Nonostante i rincari e il costovita in costante aumento, l'alimentazione, le cure veterinarie, i giochi e gli accessori per iFido restano una priorità.