Il gip di Milano | Inter succube degli ultras della Nord li ha agevolati seppur malvolentieri

(Di lunedì 30 settembre 2024) Stamani 18 arresti e diverse perquisizioni da partepolizia e la Guardia di Finanza tra glidie Milan. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà , il gip di, Domenico Santoro, scrive nell’ordinanza che l’“si trova in una situazione di sudditanza nei confrontiesponentiCurva, finendo, di fatto, per agevolarliobtorto collo”. Quello a cui fa riferimento il gip è la vendita illegale dei biglietti, reato per cui laha tratto “ingenti profitti illeciti”. I capiMarco Ferdico, Andrea Beretta e Antonio Bellocco puntavano a 1500 biglietti da mettere in vendita per la sola curva, ma la società ha ceduto “un quantitativo più esiguo di titoli d’ingresso, corrispondente a 800 biglietti”.