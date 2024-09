Il giorno della bomba Santa Giustina evacuata Residenti sfollati all’alba per rimuovere l’ordigno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Per rimuoverla in tutta sicurezza e farla brillare, ci sono volute cinque ore. Lunga 65 centimetri, pesava più di un quintale ladisinnescata ieri mattina adagli artificieri dell’esercito.bellico, unad’aereo (di fabbricazione inglese)Seconda guerra mondiale, era stata ritrovata alcune settimane fa. Le operazioni sono scattate intorno alle 8, dopo aver fatto evacuare tutti i’zona rossa’. Sono stati costretti a lassciare casa le famiglie che abitano nelle vie Alfonsine, Fusignano, Premilcuore e in alcune case affacciate sulla via Emilia. In tutto 143 iper il ’day’. I volontari all’opera (oltre 80, tra quelliprotezione civile e di varie associazioni) e le forze dell’ordine hanno iniziato a fare il giro delle case alle 6,30, per assicurarsi che tutti fossero usciti.