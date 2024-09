Il baby Grieco esalta il Lentigione Ma il Piacenza ci mette una pezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024)(3-4-2-1): Franzini; Argint, Silva, Somma; Iob, Corradi (60’ Doria), Bachini, Santarpia; Sartore (71’ Bitihene), Mauri; Recino (78’ Manicone). A disp. Di Giorgio, Solerio, Del Dotto, Delmiglio, Napoletano, Ruiz. All. Rossini.(3-4-2-1): Gasperini; Martini (82’ Cortesi), Nava, Gobbo; Lombardi, Sabba, Battistello (76’ Nappo), Masetti;(89’ Manzotti), Bocchialini (60’ Pastore); Babbi (82’ Alessandrini). A disp. Delti, Capiluppi, Nanni, Manco. All. Cassani. Arbitro: Amadei di Terni (Petrakis e Perlamagna). Reti: 12’, 31’ Mauri. Note: spettatori 1852. Ammoniti Recino, Martini, Mauri. Angoli 5 a 3, rec. 0’+8’. Buon punto delche pareggia per 1 a 1 sul difficile campo del, una delle squadre favorite alla promozione in Serie C, dopo il secondo posto della scorsa stagione.