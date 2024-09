Giuliacci | i giorni del freddo e della pioggia | l' autunno parte in quarta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 30 settembre 2024) Addio settembre, arriva ottobre che inizia come un mese di stampo tipicamente autunnale. "Si alterneranno, giornate soleggiate e giornate piovose, ma con temperature sempre per lo più inferiori alle medie stagionali", spiega il colonnello Marionelle sue previsioni meteo per i prossimie nelle tendenze per quelli successivi. Non mancheranno giornate soleggiate e temporanei rialzi termici, commenta sul sito Meteo, "ma si farà sentire un po' diinsolito per il periodo, soprattutto in alcune regioni".  Dove si sentirà più? Le temperature scenderanno "al di sottonorma soprattutto al Centro e al Nord, mentre al Sud rimarranno nel complesso più vicine alle medie stagionali".