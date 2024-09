FOTO | Rivelato il primo poster della Royal Rumble 2025

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 30 settembre 2024) Lapromette di essere un’edizione storica. L’evento si svolgerà l’1 Febbraio al Lucas Oil Stadium di Indianapolis, all’interno di quello che si èessere un contratto pluriennale tra la WWE e la capitale dello stato dell’Indiana, con il sopracitato stadio già selezionato per ospitare anche un’ edizione di Summerslam e una di WrestleMania. Ildell’evento La WWE ha scelto i suoi canali social per pubblicare quello che è ilpromozionale ufficiale dell’evento. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWE (@wwe) Ad uno sguardo attento non sarà sfuggita la mancanza di alcune superstar molto importanti, per esempio il campione dei pesi massimi Gunther, Drew McIntyre ma anche Seth Rollins.