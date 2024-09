Esonero De Rossi la strigliata di Zoff | la colpa da ‘condividere’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2024) Due vittorie in due gare di Serie A con Juric in panchina, la Roma prova a dimenticare Daniele Delasciando scorrere il tempo e contando i punti guadagnati in classifica. Eppure, l’di Daniele Decontinua a fare notizia. Di chi è ladi quanto accaduto? Della società che non ha saputo aspettare? Dell’allenatore che poteva fare di più? Dei calciatori che doveva prendersi più responsabilità? Sull’argomento è intervenuto Dino, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, che ha dichiarato: “non voglio entrare in queste cose, perché non si sanno bene le cose. Non mi voglio schierare, ci sono responsabilità da parte di tutti. Non ho certezze, non metto bocca“. L'articoloDe, ladi: ladaCalcioWeb.