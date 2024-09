Dove eravamo rimasti | dominio Pantere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Al netto della crescita esponenziale della Savino Del Bene Scandicci e della Vero Volley Milano, trascinate rispettivamente dalla freschezza di Antropova e dallo strapotere di Egonu, la pallavolo femminile italiano fa ancora una volta rima con la Prosecco DOC Imoco Volley, che brinda all’ennesima stagione da record e a un’annata probabilmente irripetibile. Levenete infatti si prendono davvero tutto, dal sesto scudetto consecutivo, il settimo della storia per Conegliano, alla Coppa Italia, passando per la Supercoppa e il trionfo in Champions League. Pazzesca la cavalcata in Serie A1 dell’Imoco, che chiude la regular season con 26 vittorie su 26 partite e che ai play-off concede solo gara-2 a Novara in semifinale e gara-1 a Scandicci nella finale tricolore.