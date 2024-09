De Vrij al giornalista | Dobbiamo migliorare! Ma vi abbiamo abituato bene

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dedopo la conferenza stampa, ha risposto alle domande di Sky Sport e sui gol subiti dalla difesa ha risposto in maniera ironica al collega Andrea Paventi. COSA– Stefan deparla così della partita di Champions League in programma domani e sugli errori da non commettere più: «Inter-Stella Rossa sarà un’altra gara importantissima, conosciamo l’importanza della sfida. Ogni partita sarà fondamentale in questo nuovo format della Champions League. Gol subiti? Ci sono tanti fattori,pensare a noi stessi e come possiamo fare meglio. Ci alleniamo, sappiamo chela fase difensiva anche perché vimoltol’anno scorso (ride, ndr). Ma c’è anche l’avversario da considerare».