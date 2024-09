Conte il suo 4-3-3 è sbrigativo e verticale diverso da quello piacione di Spalletti Condò

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2024), il suo 4-3-3 èdadi) Scrive Paolonel suo commento al campionato su Repubblica:possiede il talento del costruttore di squadre, i mezzi tecnici per vederla lievitare e il tempo per rifinirla e farla volare alta. Il suo nuovissimo 4-3-3 èdadi, che palleggiava fino all’ipnosi dei rivali che Osimhen prendeva poi a schiaffoni:è più, senza disdegnare il fraseggio gira attorno a Lukaku per innescare le irruzioni centrali di McTominay e quelle laterali di Politano e del rinato Kvara. Il Napoli è fresco e divertente, e in un torneo che vive di poche certezze ha trovato per primo un assetto stabile (dopo un debutto horror). Durerà.: «Lo scudetto? Sento parlare chi non ha esperienza.