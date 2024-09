Compra il kit del suicidio sul web e si uccide perché depresso | la Procura di Genova indaga sulla morte di un 49enne

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ha fatto ricorso al kit del, acquistato per poche centinaia di euro sul dark web. Questa l’ipotesi delladi, che ha aperto un fascicolodi undi Rapallo che si è tolto la vita ingerendo alcune fiale di un farmaco acquistato con ogni probabilità nel dark web. Il pubblico ministero Arianna Ciavattini ha aperto un fascicolo per istigazione ala carico di ignoti. L’uomo è stato trovato morto dalla mamma con cui viveva nella cittadina ligure. Secondo quanto raccontato dall’anziana, il figlio erada due anni dopo ladel padre. Non era la prima volta che l’uomo provava a togliersi la vita. Negli ultimi tre anni, dalladel padre, si era rivolto anche all’associazione Luca Coscioni per andare in Svizzera ma le sue richieste erano state respinte dato che non era un malato grave o terminale.