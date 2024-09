Come nasce una stella | Antropova il sogno italiano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Si è presa tutto in dodici mesi Ekaterina, Kate per gli amici, ma pronunciato all’inglesela principessa del Galles, che il 10 agosto del 2023 giurava fedeltà alla Repubblica italiana e che l’11 agosto del 2024 vinceva una storica medaglia d’oro, giocando da protagonista le Olimpiadi di Parigi con la maglia di quell’Italia voluta a ogni costo. Ekaterinain Islanda il 19 marzo 2003, per puro caso però, perché il padre è un pivot russo da 212 cm, cestista professionista nel campionato islandese. Novanta giorni dopo aver visto la luce, infatti, la piccola Kate è già a San Pietroburgo, dove trascorrerà l’infanzia e l’adolescenza. Inizia da bambina con la danza e poi con la ginnastica ritmica, ma cresce letteralmente troppo in fretta e a soli 14 anni è già alta 1 metro e 94.