Campo minato gli alleati fregano Schlein | veto su Renzi ovunque

(Di lunedì 30 settembre 2024) Giuseppe Conte è stato di parola, d'altra parte non si poteva permettere passi falsi. Fin da agosto si era capito che sulla Liguria, l'avvocato faceva sul serio, un avviso che gli, a partire da Andrea Orlando, non avevano ben compreso. Eppure i segnali erano sotto gli occhi di tutti: troppo impervio il percorso, per di più proprio nella regione di Beppe Grillo, per poter contemplare compromessi con il nemico giurato: Matteo. Anche la lista «mascherata» accolta dal «compassionevole» ex ministro dem avrebbe potuto prestare il fianco agli strali dell'ex comico, impossibile procedere. L'ex presidente del Consiglio così ha vinto la sua scommessa, ha messo Ellyalle strette, ed ha conquistato la posta piena. Un precedente che fa «storia», Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, gli andranno dietro.