Campionati Italiani Under 18 alla Finale Oro vincono Fiamme Gialle Simoni e Studentesca Rieti Milardi

(Di lunedì 30 settembre 2024) Firenze – Salgono ancora sul podio gli Allievi dellee le Allieve dell’AtleticaAndrea. Una competizione dalle grandi emozioni quella che si è svolta a Campi Bisenzio (Firenze). ihanno visto come protagonisti atlete e atleti18, per laOro. Il racconto delle gare e i risultati – Fonte fidal.it A Campi Bisenzio (Firenze) il club romano conquista di nuovo lo scudetto per la terza edizione consecutiva con un totale di 174 punti e quattro lunghezze di vantaggio nei confronti della(170), terzi i varesini dell’Atletica Gavirate (149).