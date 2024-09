‘Avetrana – Qui non è Hollywood’ | trama cast e quando in streaming

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sta per arrivare una delle serie più discusse del momento– Qui non è Hollywood‘. Tratta dal libro “Sarah: la ragazza di Avetrana”, scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, la serie racconta uno dei fatti di cronaca più famosi degli ultimi anni. Vediamo insieme chi fa parte dele dove vederla.– Qui non è: la serie sul delitto di Sarah Scazzi Sono ormai trascorsi ben 14 anni dall’omicidio di Sarah Scazzi. Era il 26 agosto del 2010si persero le tracce della giovane 15enne originaria di un piccolo paesino del Salento. Ora, arriva un adattamento televisivo del caso di cronaca nera che per mesi ha fatto parlare di Sabrina Misseri, sua madre Cosima Serrano e suo padre Michele Misseri (ritratti nella locandina). La serie– Qui non èsarà disponibile dal 25 ottobre 2024 su Disney+.