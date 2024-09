Atp Pechino 2024 | Sinner stende Lehecka in due set è in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Jannikvola innel torneo ATP 500 di. Il numero 1 al mondo ha infatti superato in due set Jiricon il punteggio di 6-2 7-6(6) in un’ora e 44 minuti di gioco. Gara sempre sotto controllo del fuoriclasse azzurro, che però nel tie break ha sofferto e ha dovuto annullare due set point in favore del suo avversario, chiudendo poi la pratica con quattro punti consecutivi. Vittoria numero 58 nelper Jannik, che ora attende inil vincente dell’ultimo quarto di finale, quello tra Andrej Rublev e il cinese Bu Yunchaokete. Il russo curiosamente è l’ultimo giocatore ad aver battuto, ormai un mese e mezzo fa a Montreal. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACAparte con un paio di errori nel game d’apertura, comunque tenuto a 30, ma appare in pieno controllo nel corso dell’intero primo set.