Zaini matite e astucci irregolari Maxi-sequestro di materiali in otto attività commerciali cinesi

(Di domenica 29 settembre 2024) Migliaia di, penne,, pennarelli e altri articoli di cancelleria di provenienza incerta e realizzati con materiale non identificabile, quindi potenzialmente tossici. È quanto hanno scoperto in queste settimane i finanzieri di Brescia inbazar, dove è stato eseguito undi materiale scolastico. Nel mese di settembre la Finanza, in vista del ritorno a scuola di bambini e ragazzi, ha intensificato i controlli nei negozi che vendono appunto cancelleria scolastica. Nel mirino sono finiti appuntogestite da imprenditoriche vendevano una grande quantità di prodotti non rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dal Codice del consumo.