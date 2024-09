Un pareggio che fa crescere lo Spezia Gara di maturità contro un gran Sassuolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) La misura è ciò che consente ad ogni cosa di avere un valore. Undellosul campo del, ha un peso che potrebbe essere addirittura piùde della vittoria sulla Carrarese. Non sono soltanto i 3 punti a dare la misura, appunto, di quanto valga una squadra, soprattutto in un match avaro di sussulti. In un campionato lungo e complesso come la serie B,una corazzata come quella guidata da mister Grosso, quantificare le occasioni perse durante una sfida, può far invece calibrare al meglio i ragionamenti. Siamo ormai abituati, in questo avvio di stagione – dove gli aquilotti continuano, da imbattuti, un ottimo percorso – a vedere un buon giocatore come Di Serio, costruirsi benissimo le occasioni e altrettanto bene riuscire a sprecarle.