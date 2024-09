Ternana ad Arezzo per continuare a vincere Abate | Ci vorrà la nostra versione migliore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Al di là della tradizione (due vittorie rossoverdi in un secolo, la prima nel 42-43, l’ultima venti anni fa) la sfida di(ore 14) appare ad elevato livello di difficoltà. Le Fere stanno andando forte, vantano miglior attacco e miglior difesa, ma ora c’è un’emergenza in mediana. Gli amaranto puntano in alto e hanno ingranato con tre vittorie consecutive. "Gli infortuni di Aloi e Damiani – spiega Ignazio– sono pesanti soprattutto per la durata. Non dobbiamo piangerci addosso e facciamo affidamento sui nostri ragazzi del cui spessore siamo convinti. La squadra aveva raggiunto un equilibrio, ma con il tempo troveremo nuovi assetti. Viviani è un ragazzo speciale e sta sempre con noi. Integrarlo o andare sul mercato-svincolati sono due possibilità, ne abbiamo accennato con il direttore e valuteremo. Ma adesso, testa alla gara e massima fiducia".