Tappa nel nostro Appennino per appassionati di auto d’epoca

(Di domenica 29 settembre 2024) Un gruppo did’del Carclub Collectores Historic di Cesena, con amici di Forlì, Dovadola e di altre città della Romagna, dell’Emilia e del Veneto, ha fattoa Portico l’altro giorno durante la primache aveva come meta Montecatini e Lucca. In piazza Traversari i novelli ‘Nuvolari’ sono stati accolti dal consigliere comunale Mirco Garavini e dalla presidente della Pro loco Lucia Santandrea. Garavini ha sottolineato "l’importanza dei turisti nei paesi di collina e montagna, che offrono bellezze storiche, ambientali e gastronomiche molto importanti per la conoscenza della nostra terra, ma anche per l’economia del territorio". La presidente della Pro loco Santandrea ha aggiunto: "Con le nostre sagre e le manifestazioni che organizziamo, cerchiamo di valorizzare le caratteristiche e i prodotti del territorio".