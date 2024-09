Superbike oggi GP Aragon 2024 | orari Superpole Race e gara-2 tv streaming programma TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024), domenica 29 settembre, si chiuderà il week end di, tappa del Mondialedi. Sul MotorLand iberico, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Messa in archivio un sabato con la-1, i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione. Riprende il confronto per il titolo tra il turco Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega, alfieri di BMW e di Ducati. Per l’emiliano ieri una grande delusione, per un problema tecnico che l’ha estromesso da-1 dove le aspettative erano molto alte dopo la conquista della. Una manche in cui Andrea Iannone si è imposto con qualità, mentre Razgatlioglu ha rafforzato il proprio primato nei confronti di Bulega, portando il suo margine di vantaggio a 33 lunghezze.