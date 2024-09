Street Fighter | il film ha forse trovato il suo regista

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di domenica 29 settembre 2024) L’adattamento cinematografico del famoso videogame di successopotrebbe averil suo nuovo. Ilispirato alla saga videoludica è da tempo in una sorta di standby produttivo, con un’ultima tappa legata all’addio dei suoi due registi Danny & Michael Philippou (qui la notizia), ma spesso accade in quel di Hollywood, la volontà degli studios prevarica qualsiasi difficoltà. A tal proposito, va ricordato che a fine giugno Sony Pictures ha scelto di fissare al 20 marzo 2016 la data di uscita (qui la notizia). Detto questo, il super blogger Daniel Ritchman ha riferito che la Sony avrebbein Kitao Sakurai il nuovodi. Sakurai si è fatto apprezzare ad Hollywood per la regia del thriller Aardvark e per la commedia Bad Trip, entrambi i progetti abbastanza apprezzati dalla critica internazionale.