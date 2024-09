Stava per lasciare il Napoli Conte frena tutto | il retroscena sul clamoroso addio!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 29 settembre 2024) Ildi Antonioha già una formula perfetto per eccellere in campo. I risultati sono il frutto della lavora della squadra, del tecnico e dei suoi collaboratori. L’avvento di Antoniosulla panchina delsembrerebbe funzionare alla perfezione. Il tecnico salentino è voglioso di fare bene, motivo per il quale fin dal suo arrivo ha sottolineato quale fosse l’obiettivo principale: il lavoro sul campo. Quest’ultimo, sta dando ai partenopei un netto vantaggio rispetto agli avversari, vista l’incredibile preparazione atletica andata in scena prima a Dimaro e poi a Castel di Sangro. La squadra ha svolto molti allenamenti con l’obiettivo di arrivare all’inizio della stagione con una forma ottimale.ciò, si è giustamente “avverato” grazie al lavoro sul campo.